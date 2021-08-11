Haber Giriş: 11 Ağustos 2021 Çarşamba 09:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uçuş yapacağı tepeden düşen paraşütçü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Sarıçam ilçesinde yamaç paraşütçülerinin uçuş alanı olarak kullandığı tepeden düşen paraşütçü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yamaç paraşütçüsü F.A. (55), uçuş yapmak için geldiği Menekşe Mahallesi'ndeki Menekşe Tepesi'nde yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıklara düştü.
İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan F.A, ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Adana
Son Haberler
- 09:34
- 09:21
- 09:15
- 09:08
- 09:08
Sıradaki Haber
İzmir'de 2 tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz