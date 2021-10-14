Haber Giriş: 14 Ekim 2021 Perşembe 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Adana'da alınan bilgiye göre sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 46 HY 470 plakalı tır, İncirlik Bulvarı'nda 01 S 2277 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada minibüs sürücüsü ve minibüste bulanan 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
Son Haberler
- 19:09
- 19:00
- 18:57
- 18:39
- 18:35
Sıradaki Haber
Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz