Açılışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,19 artarak 34.787,99 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,98 artışla 4.406,70 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,01 kazançla 14.719,5 puana yükseldi.

Endeksler, enflasyonist kaygıların yerini güçlü bilançolara bırakmasıyla açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de yılın üçüncü çeyreğine ilişkin şirket bilançoları açıklanmaya başlarken, ülkenin büyük bankaları bu dönemde net karlarının arttığını duyurdu.

Bank of America'nın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 57 artışla 7,7 milyar dolara yükselirken, Citigroup'un karı, yüzde 48 artarak 4,6 milyar dolara çıktı. Wells Fargo'nun net karı aynı dönemde yüzde 59 artarak 5,1 milyar dolara, Morgan Stanley'nin net karı da yüzde 37 artışla 3,7 milyar dolara ulaştı.

ABD'de bugün açıklanan veriler de piyasalardaki yukarı yönlü seyri destekledi. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez 300 binin altına geriledi. İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 36 bin azalarak 293 bine indi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi de (ÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 0,5 yükselerek piyasa beklentilerinin altında arttı. Aynı dönemde ÜFE, yıllık bazda ise yüzde 8,6 ile Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.