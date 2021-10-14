Zamfara Eyaleti Enformasyon Komiseri Alhaji İbrahim Dosara, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Tsafe bölgesinde operasyona giden askerlerin aracına saldırı düzenlediğini belirtti.

Dosara, saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini, 1 askerin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan ulusal basındaki haberlerde, saldırıda silahlı kişilerin askerlere ait mühimmatı ele geçirdiği öne sürüldü.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan ettiği bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.