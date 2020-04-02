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Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Yüreğir çıkışı yakınlarında sürücüleri öğrenilemeyen 01 S 2508 plakalı işçi taşıyan midibüs ile plakası alınamayan otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Kazada midibüste bulunan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, serviste bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre kapanan otoyol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Adana trafik Kazası servisSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 00:42
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