Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, yaptığı açıklamada, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan misafirlerin 3 öğün yemek ve ara öğün ihtiyaçlarının şube tarafından karşılandığını söyledi.

İçinde bulunulan süreçte daha hassas davrandıklarını ifade eden Güzel, şunları belirtti:

"Özellikle Kovid-19 salgını sebebiyle evlerinden çıkmayan 65 yaş üstü kişilerle kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin talebini değerlendiren çalışmalar yaptık. Kastamonu merkez ve 19 ilçede gıda kolisi ve kurban eti konservesi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Valiliğimiz bünyesinde oluşturulan Vefa grubu ve direkt şubemize ulaşan talepleri alıp evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda kolisi ulaştırdık. Aile fertlerini de saydığımızda 750 kişiye yardımda bulunduk. Ayrıca elimizde bulunan 8 bin kurban eti konservesinin dağıtımına başladık."