Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Adana'da terör örgütü operasyonu: 5 gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde terör örgütü PKK-KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın sözde kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da olası faaliyetlerin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında; sosyal medya sitelerinde terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen şüphelilerin yakalanmaları amacıyla operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında H.Y. , A.B., M.E.A., R.E. ve A.D. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Terör Örgütü
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