Haber Giriş: 23 Kasım 2020 Pazartesi 10:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polislere olası terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polislere, olası terör ve asayiş olaylarına müdahale eğitimi verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesince, 250 personele, olası terör ve asayiş olayları ile daha aktif mücadele edebilmesi ve uygulama noktalarında güvenli müdahale etkinliğinin artırılması için eğitim gerçekleştirildi.
Eğitim kapsamında personele, "şüpheli kişi ve araç durdurma", "arama" ve "güvenli müdahale" uygulamaları yaptırıldı.
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