İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri merkez Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki depoya operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada gümrük kaçağı 3 milyon 60 bin boş makaron ele geçirildi.

Polis, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.