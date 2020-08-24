İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 16-22 Ağustos'ta kent genelinde uygulamalar yaptı.

Ekipler, denetimlerde çeşitli suçlardan arandığını tespit ettiği 144 kişiyi gözaltına aldı. Araç ve iş yerlerinde, ruhsatsız 16 tabanca, 21 av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, kılıç, 35 bıçak ve 32 muşta ele geçirildi.

Denetimlerde çalıntı olduğu belirlenen 3 otomobil, 13 motosiklet ve elektrikli bisiklete de el konuldu.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatan 12 iş yerine de adli ve idari işlem uygulandı.