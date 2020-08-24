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Tekirdağ'da çıkan yangında 8 bin saman balyası kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 8 bin saman balyası yandı.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde İshakça Mahallesi'nde Mustafa Dinç'e ait istiflenmiş saman balyalarının yanmaya başladığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürülen yangında 8 bin saman balyası kül oldu.
Sabotaj iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
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