Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis soba zehirlenmelerine karşı uyardı
[Fotoğraf: Arşiv GETTY]
Adana'da polis ekipleri, ziyaret ettiği vatandaşlara sobadan sızan karbonmonoksit gazıyla zehirlenmelere karşı uyarılarda bulundu.
Adana'da Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmesi ve çıkabilecek yangınlara karşı mücadele amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde rüzgarın ters yönden esebildiğini, bunun da dumanın bacadan çıkmasını engelleyip karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceğini anlattı.
Uyurken yanmaya devam eden sobanın zehirlenmeler ve yangın riski oluşturduğunu söyleyen ekipler, baca temizliğinin de önemini belirtti.
Etiketler: Adana Polis Soba Zehirlemesi
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