Adana'da Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, soba kullanılan evlerde karbonmonoksit zehirlenmesi ve çıkabilecek yangınlara karşı mücadele amacıyla çalışma başlattı.

Ekipler, ziyaret ettikleri evlerde rüzgarın ters yönden esebildiğini, bunun da dumanın bacadan çıkmasını engelleyip karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açabileceğini anlattı.

Uyurken yanmaya devam eden sobanın zehirlenmeler ve yangın riski oluşturduğunu söyleyen ekipler, baca temizliğinin de önemini belirtti.