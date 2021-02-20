İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, son günlerde fal bakmak ve mutfak eşyası satmak bahanesiyle evleri ziyaret eden dolandırıcılara karşı farkındalık oluşturmak için çalışma başlattı.

Ekip, kapı kapı gittikleri evler ve sokaklarda, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarıyla ilgili uyarılarda bulundu.

Polis, vatandaşlara dolandırıcılık olaylarına karşı çeşitli bilgilerin yer aldığı broşürlerden de dağıttı.