Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da park halindeki minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da park halindeyken iddiaya göre freni boşalan minibüs, sinyalizasyon direğine çarptı.
Merkez Çukurova ilçesinde, Ünal Serçe 01 S 0906 plakalı minibüsünü Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda durdurarak, ekmek almak için fırının önündeki kuyruğa girdi.
Serçe, kuyrukta beklerken harekete geçen minibüs, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi.
Serçe, aracını park ettiğini, el freninin boşalması sonucu minibüsün hareket ettiğini öne sürdü.
Kaza nedeniyle araç ve direkte hasar oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası
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