EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı görevlilerinin ülke genelinde yasa dışı olarak kapalı alanda esrar maddesi elde etme maksatlı kenevir bitkisi yetiştirildiği değerlendirmesi üzerine yapılan çalışmalar kapsamında Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Çorlu, Şarköy ve Saray ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, Hint keneviri yetiştirme dolabı, Hint keneviri tohumu, 37 kök Hint keneviri, bir miktar katı ve sıvı gübre, bir pompalı tüfek, 17 tüfek mermisi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin lira ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.