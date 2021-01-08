Haber Giriş: 8 Ocak 2021 Cuma 15:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.
Şehitler Bulvarı'nda, dedesinin elini bırakarak karşıya geçmeye çalışan 4 yaşındaki Mihraç S'ye Hakan A'nın kullandığı otomobil çaptı.
Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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