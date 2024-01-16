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Güncel
AA 16.01.2024 20:27

Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 97 silah ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polisin geçen hafta gerçekleştirdiği operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 97 silah ele geçirildi.

Adana'da operasyon ve denetimlerde ruhsatsız 97 silah ele geçirildi

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Ocak'ta ilçe genelinde operasyon ve denetimler gerçekleştirdi.

Ekipler, bu kapsamda çok sayıda ev, iş yeri ve araçta arama yaptı.

Çalışmada, ruhsatsız 3'ü otomatik 42 tabanca, 16 av tüfeği, 39 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş ile 49 silah parçası, 2669 uyuşturucu hap, 358 bin kaçak makaron ve 500 paket kaçak sigara bulundu.

Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 22 zanlıdan 9'u tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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