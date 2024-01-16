Elektrik teline takılan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

İlçe meydanında bir güvercinin ayaklarına dolanan iple elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar durumu Ağlı Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye aracının merdiveni ile tellere ulaşan itfaiye personeli, güvercini kurtardıktan sonra, ayağına dolanan ipi kesti.

Ekipler daha sonra güvercini doğaya bıraktı.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, belediye olarak tüm canlılar için çalıştıklarını belirterek, "Arkadaşlarımız, kurtardıkları güvercinin sağlığının iyi olduğunu gördükten sonra doğaya saldılar." dedi.