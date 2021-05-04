Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 10:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da nisan ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 615 zanlıdan 76'sı tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin geçen ay uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlarda 615 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlarda, 53 kilo 601 gram esrar, 73 bin 28 uyuşturucu hap, 8 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu, 719 gram eroin, 208 kök Hint keneviri, 15 tabanca, 7 av tüfeği ve 96 fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 615 zanlıdan 76'sı tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü
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