Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de ağa takılan martıyı Sahil Güvenlik ekibi kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, balıkçı ağına takılmış martıyı kurtararak doğaya bıraktı.
Sahil Güvenlik ekibi, denizde bir martının balıkçı ağına takıldığını fark etti. Kuşu ağlardan kurtaran ekip, su ve yem verdi.
Sağlıklı olduğu gözlenen martı doğaya bırakıldı.
Etiketler: Sahil Güvenlik
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