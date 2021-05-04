Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endersi nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 5,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,70 artış gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 9,05 ile haberleşme, yüzde 10,21 ile eğitim ve yüzde 11,03 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 29,31 ile ulaştırma, yüzde 22,27 ile ev eşyası ve yüzde 19,20 ile sağlık oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Nisan ayında azalış gösteren diğer ana grup yüzde 0,03 ile ev eşyası oldu. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,56 ile sağlık ve yüzde 0,73 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla,yüzde 7,57 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 2,13 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 2,09 ile eğitim oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 35,17, aylık yüzde 4,34 arttı

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,34, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,17 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,44 artış gösterdi.