İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde son 24 saatte yapılan denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 91 kişiye toplam 81 bin 900, maske takmayan 4 kişiye ise 3 bin 600 lira ceza kesildi.

Ekipler, 1105 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetledi. 23 iş yeri ile 8 araca ilişkin işlem yapıldı.

İzolasyon kurallarını ihlal eden 1 kişi yurda yerleştirilirken, 3 kişi ise evine gönderildi.