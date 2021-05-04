Haber Giriş: 4 Mayıs 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da hakkında 10 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'da hakkında 10 yıl 6 ay 16 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri Çamlıca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen B.A'yı durdurdu.
Yapılan GBT sorgulamasında, B.A'nın "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal etme", "mala zarar verme" suçlarının da bulunduğu 8 dosyadan kaydı bulunduğu, 10 yıl 6 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.A, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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