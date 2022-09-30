Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 13:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da Müsilaj-2 Operasyonu: 12 gözaltı
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 12'si Adana'da yakalandı.
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