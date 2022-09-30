Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Ruslar Zaporijya'da sivillerin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu
[Fotograf: Reuters]
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun, Rus güçlerce vurulduğu bildirildi.
Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti.
Starukh, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü.
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