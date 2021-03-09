İlçedeki Misis Geçitli Mahallesi'nde iki oğlak, su kuyusuna düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki oğlağı da düştükleri kuyudan çıkardı.

Kurtarılan oğlaklar, sahibine teslim edildi.