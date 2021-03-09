Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kuyuya düşen 2 oğlak AFAD ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde 2 oğlak, düştükleri su kuyusundan AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.
İlçedeki Misis Geçitli Mahallesi'nde iki oğlak, su kuyusuna düştü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
AFAD ekipleri, yaptıkları çalışmayla iki oğlağı da düştükleri kuyudan çıkardı.
Kurtarılan oğlaklar, sahibine teslim edildi.
Etiketler: AFAD
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