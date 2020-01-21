Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında şüpheli araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanı'nda şüphe üzerine bir otobüs ve otomobili durdurdu.

Yapılan aramalarda, otobüsün bagajında bir yolcuya ait üç bavulda gümrük kaçağı 2 bin 250 paket sigara, otomobilde ise gümrük kaçağı 14 cep telefonu ile 500 puro ele geçirildi.

Ekipler, bavulların sahibi Y.B. ile otomobildeki F.A. E.A. ve D.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA