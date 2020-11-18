Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adresini belirlediği 4 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.

Adreslerde, kaçak 782 cep telefonu ve 486 paket sigara ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.