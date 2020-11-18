Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 11:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı
Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, adresini belirlediği 4 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerde, kaçak 782 cep telefonu ve 486 paket sigara ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir zanlının ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
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