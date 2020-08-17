Adana'da alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere 3 operasyon düzenlendi.

Ekiplerce yakalanan 3 zanlının ev ve iş yerleri ile sebze yüklü kamyonette gümrük kaçağı 90 bin makaron, 619 paket sigara, 5 litre içki ile bir ruhsatsız tabanca ve 32 fişek ele geçirildi.