Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 10:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana’da kaçak üretim yapılan fabrikada 6,4 milyon makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana’da ruhsatsız üretim yapılan fabrikada 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faaliyetten men edilen Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki makaron fabrikasında kaçak üretim yapıldığını belirledi.
Fabrikaya baskın yapan ekipler, 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Sigara
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