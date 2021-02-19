İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, faaliyetten men edilen Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki makaron fabrikasında kaçak üretim yapıldığını belirledi.

Fabrikaya baskın yapan ekipler, 6 milyon 442 bin 200 makaron ele geçirdi, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.