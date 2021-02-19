Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 10:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli merkezli hırsızlık operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 20 şüpheli yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kapı dili düşürülerek evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kocaeli, İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Hırsızlık Emniyet Genel Müdürlüğü
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