Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kapı dili düşürülerek evlerden hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli, İstanbul, Ankara, Çorum ve Kastamonu'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.