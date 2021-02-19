Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 10:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de 13 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince can salıyla denize bırakılan 13 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Ayvacık ilçesi açıklarında bir can salı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenlendi.
Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin Türk kara sularına bıraktığı, çeşitli ülkelere mensup 13 sığınmacı kurtarıldı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen göçmenlerin, Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Suriyeli Sığınmacı Sahil Güvenlik
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