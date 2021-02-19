Ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Mesut O'nun Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi'nde 15 Şubat'ta ölü bulunmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ç, savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan A.Ö. ve H.Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şahinbey ilçesinde 11 Şubat'ta evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve ailesinin hakkında kayıp başvurusu yaptığı Mesut O. 15 Şubat'ta Geneyik Mahallesi'nde ölü olarak bulunmuş, olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.