Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 09:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adana’da kaçak tütün operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Adana’da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 7 milyon 360 bin gümrük kaçağı makaron, bin 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Polisin şok baskınlarda yaptığı aramalarda, 7 milyon 360 bin gümrük kaçağı makaron, bin 400 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçakçılık
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