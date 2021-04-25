Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşakları 5-6. kilometrelerinde köprü onarım çalışmaları sebebiyle ayrım kolu trafiğe kapatıldı. Otoyol'un Ankara ve Konya istikametinde ulaşım, Polis Akademisi Kavşağı'ndan sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Mudanya-Görükle kavşakları İzmir istikameti bakım ve onarım çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İstanbul istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 29-30. kilometrelerinde, Aydıncık-Silifke yolunun 21-24. kilometrelerinde (Yanışlı mevkisi) ve Oltu-Göle yolunun 2-3. kilometrelerinde yapım; Sinop-Boyabat yolunun 0-23. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 49-50. kilometrelerinde Saray Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Keşan-Tekirdağ yolunun 25-29. kilometrelerinde (Ahievren kesimi mevkisi) Çanakkale Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, İstanbul istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Çanakkale-Lapseki yolunun 17-21. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım her iki istikamette sağ şeritten tek yönlü sağlanıyor.

Torbalı-Selçuk yolunun 22-25. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.