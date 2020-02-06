İlçedeki Durak ve Beydemir mahallelerinde, ağaçlık alanda ve tarım arazisinde yaşanan toprak kayması bölgede derin yarıklara neden oldu.

Heyelan sonrası Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgeye sevk edildi.

İncelemelerde, toprak kaymasında mahallelerde zarar gören yapı bulunmadığı, tarım arazisinde ise hasar oluştuğu belirlendi.