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Ekonomi
AA 08.10.2026 12:18

Su ürünleri ihracatı 9 ayda 1,8 milyar dolara ulaştı

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,5 artarak 1,8 milyar dolara ulaştı.

Su ürünleri ihracatı 9 ayda 1,8 milyar dolara ulaştı

Su ürünleri dış satımı yılın 9 ayında miktar bazında yüzde 5,5 artarak 216 bin 465 ton olarak gerçekleşti. Sektörün kilogram başına ortalama ihracat fiyatı da 7,57 dolardan 8,35 dolara yükseldi.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 1 milyar 552 milyon 236 bin dolarlık ihracat yapan sektör, bu yılın aynı döneminde yüzde 16,5 artışla 1 milyar 807 milyon 942 bin dolarlık dış satıma imza attı.

İzmir ve Muğla'da yoğunlaşan su ürünleri yetiştiriciliği sayesinde ülke su ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 68'ini yapan Egeli ihracatçılar, 1 milyar 221 milyon 915 bin dolarlık dış satıma ulaştı.

Ürün grupları bazında bakıldığında, levrek 596 milyon 594 bin dolarlık ihracat geliriyle ilk sıradaki yerini korudu. Çipura ihracatının tutarı 454 milyon 494 bin dolar olurken, Karadeniz ve iç sularda yetiştiriciliği hızla yayılan Türk somonunun dış satımından 431 milyon 167 bin dolar elde edildi. Aynı dönemde alabalık ihracatı 102 milyon 613 bin dolar, orkinos ihracatı 56 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

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