TBMM KİT Komisyonu'nda 45 kurumun hesapları görüşülecek

AA muhabirinin, Komisyonun denetim programından yaptığı derlemeye göre, KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine ilişkin üst komisyon toplantılarını 13 Ekim-19 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Komisyonun bilanço ve netice hesaplarını görüşeceği kurumlar ise şu şekilde:

"Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ

İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz.ve Düzenleme Kurulu

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı kuruluşları

T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. AŞ

T.H Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ

Sümer Holding AŞ

Türkiye Elektrik İletim AŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED AŞ)

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türk Reasürans AŞ"

Görüşmeler, salı ve çarşamba günleri 14.30'da başlayacak.