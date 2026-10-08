Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.10.2026 11:40

TBMM KİT Komisyonu'nda 45 kurumun hesapları görüşülecek

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, 13 Ekim'den 19 Ocak 2027'ye kadar 45 kurumun 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerini yapacak.

TBMM KİT Komisyonu'nda 45 kurumun hesapları görüşülecek

AA muhabirinin, Komisyonun denetim programından yaptığı derlemeye göre, KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine ilişkin üst komisyon toplantılarını 13 Ekim-19 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Komisyonun bilanço ve netice hesaplarını görüşeceği kurumlar ise şu şekilde:

"Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)

Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ

İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz.ve Düzenleme Kurulu

Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ

Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü

Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı kuruluşları

T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. AŞ

T.H Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ

Sümer Holding AŞ

Türkiye Elektrik İletim AŞ

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)

Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü

Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED AŞ)

Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)

Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ

Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları

Türk Reasürans AŞ"

Görüşmeler, salı ve çarşamba günleri 14.30'da başlayacak.

ETİKETLER
TBMM TBMM Komisyonları
Sıradaki Haber
9 aylık otomotiv ihracatında yüzde 73 ile AB ilk sırada
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:19
Su ürünleri ihracatı 9 ayda 1,8 milyar dolara ulaştı
12:14
Güney Kore, Kuzey Koreli askerler konusunda anlaşmazlık yaşadığı Ukrayna'dan büyükelçisini çekiyor
11:59
MSB: Askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan’a sağlanması ve konuşlandırılması için tedbirler görüşülmüştür
12:13
Rusya: Ukrayna'daki çatışmaların dondurulması çözüm sağlamaz
11:59
İnsan Hakları İçin Hekimler Örgütü: Gazze'de tam kapasiteyle çalışan bir hastane dahi yok
11:49
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocakları soruşturması: 16 gözaltı
Bayraktar AKINCI TİHA, jandarmanın gökyüzündeki gözü oldu
Bayraktar AKINCI TİHA, jandarmanın gökyüzündeki gözü oldu
FOTO FOKUS
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
Maltepe’de 7 katlı binanın çökme anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ