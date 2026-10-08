TBMM KİT Komisyonu'nda 45 kurumun hesapları görüşülecek

AA muhabirinin, Komisyonun denetim programından yaptığı derlemeye göre, KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin 2023 ve 2024 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine ilişkin üst komisyon toplantılarını 13 Ekim-19 Ocak 2027 tarihleri arasında gerçekleştirecek.
Komisyonun bilanço ve netice hesaplarını görüşeceği kurumlar ise şu şekilde:
"Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
İller Bankası Genel Müdürlüğü
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Vakıf İnşaat Restorasyon ve Ticaret AŞ
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
TCDD Teknik Mühendislik ve Müşavirlik AŞ
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ
Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ ile bağlı ortaklıkları
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ
İstanbul Olimpiyat Oyunları Haz.ve Düzenleme Kurulu
Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ (USHAŞ)
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ
Türkiye Taşkömürü Kurumu ile Müesseseleri
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü
Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve bağlı kuruluşları
T.C. Ziraat Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Tic. AŞ
T.H Karadeniz Bakır İşletmeleri AŞ
Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret AŞ
Sümer Holding AŞ
Türkiye Elektrik İletim AŞ
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Nükleer Teknik Destek AŞ (NÜTED AŞ)
Türkiye Petrolleri A.O. (TPAO)
Boru Hatları ile Petrol Taşımacılığı AŞ
Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ
Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
Türkiye Halk Bankası AŞ ve bağlı kuruluşları
Türk Reasürans AŞ"
Görüşmeler, salı ve çarşamba günleri 14.30'da başlayacak.