ABD'li astronot Proctor: Uzaya Dünya için gidiyoruz

SpaceX'in ilk sivil uzay uçuşu olan Inspiration4 görevinin pilotu Proctor, SpaceX'in ilk ticari astronotlarından biri olarak gerçekleştirdiği uzay yolculuğunun Dünya'ya bakışını değiştirdiğini ifade etti.

Uzaya yalnızca bilim insanı olarak değil, şair ve sanatçı kimliğiyle de çıktığını belirten Proctor, yörüngeden Dünya'yı izlemenin hayatındaki en çarpıcı deneyimlerden biri olduğunu dile getirdi.

Proctor, uzaydan Dünya'nın kendine özgü ışık izine odaklandığını, bunun gezegenin ve üzerindeki yaşamın önemini anlamada farklı bir bakış açısı sunduğunu belirterek, "Benim amacım, gezegenimizin eşsiz ışık izi olan 'Dünya ışığını' ve bunun kimliğimizin ve Dünya'daki tüm yaşamın ne kadar önemli bir parçası olduğunu anlatmak." diye konuştu.

Sian Proctor, şöyle devam etti:

"Yaşadığım en etkileyici an, uzaydan Dünya'yı gördüğüm ve Dünya ışığıyla kuşatıldığımı fark ettiğim andı. Ay ışığı hakkında bilgi sahibi oluruz, güneş ışığı hakkında bilgi sahibi oluruz ama kimse 'Dünya ışığı'ndan bahsetmez. Oysa bu, gezegenimizin benzersiz ışık izidir ve insanlar da dahil olmak üzere Dünya'daki tüm yaşamın biyolojik izini barındırır."

"Uzaya Dünya için gidiyoruz"

Proctor, Ay ve Mars'a yönelik çalışmaların gelecek nesil astronotlar açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Uzayda karşılaşılan sorunlara geliştirilecek çözümlerin Dünya'daki yaşam için de kullanılabileceğine dikkati çeken Proctor, şunları söyledi:

"Gelecek nesil astronotlar için en büyük görev, uzaydaki sorunları çözmenin aslında Dünya'daki sorunları da nasıl çözdüğünü tam olarak kavramaktır. Ay'a ve nihayetinde Mars'a giderken, gıda, su, enerji, kaynak yönetimi ve atık yönetimi konularında nasıl en verimli olabileceğimizi araştırıyoruz. Tüm bu teknoloji ve yenilikler, Dünya'yı daha sürdürülebilir hale getirmek için burada da kullanılabilir. Yani uzaya, burası için, Dünya için gidiyoruz."

Proctor, astronot olmayı hayal eden gençlerin kendilerini farklı kılan yetenek ve ilgi alanlarını keşfederek bunları hem kendilerine hem de çevrelerine ilham vermek için kullanmaları gerektiğini ifade etti.

Kongre vesilesiyle Türkiye'de bulunmaktan ve dünyanın dört bir yanından gelen uzmanlarla uzay vizyonunu tartışmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Proctor, "Burası çok güzel bir yer ve bilirsiniz, Türkiye'nin dünyadaki konumu sayesinde her bölgeden insanlar buraya gelip uzayda kendilerine bir yer bulabiliyorlar." dedi.