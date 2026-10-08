Rapor: İran savaşında, ABD'nin 81 askeri hava aracı ya kayboldu ya da kalıcı hasar gördü

ABD Kongre Araştırma Hizmetleri, İran savaşında oluşan hava aracı zararlarına ilişkin bir rapor hazırladı.

Hazırlanan raporda, ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılar başlatmasından bu yana helikopterler, uçaklar ve İHA'lar dahil 81 hava aracını ya tamamen kaybettiği ya da bu araçlarda kalıcı hasar oluştuğu belirtildi.

Raporda, Kongre Bütçe Ofisinin verilerine atıfta bulunularak bu bilançonun toplam maliyetinin, Savunma Bakanlığının yenileme planlarına bağlı olarak 1,9 milyar ile 3,3 milyar dolar arasında olduğu belirtildi.