KKTC'den gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki limana, daha sonra da Adana'ya getirilen 156 öğrenci ve tır şoförünün 14 günlük gözetim süresi doldu.

Kaldıkları yurttan alınan 157 kişi, işlemlerinin ardından otobüslerle 45 farklı şehre uğurlandı.

Otobüslere, kent çıkışına kadar polis araçları eşlik etti.