Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 8 şüphelinin adreslerini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla, ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu öne sürülen, haklarında teşhis ve ifadeler bulunan şüphelilerin tamamını yakaladı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen eski askeri okul öğrencisi ve eski astsubayın da arasında olduğu zanlılar emniyete götürüldü.