Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da evinde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 29 bin uyuşturucu hapın ele geçirildiği evin sahibi tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde Halit M.A'nın (37) ikamet ettiği evde uyuşturucu olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese baskın yapan ekipler, narkotik köpeğiyle arama yaptı.
Köpeğin tepki verdiği valizde 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Halit M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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