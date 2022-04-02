Ankara’da 4 farklı ilçede gerçekleştirilen 2 kaçakçılık operasyonunda toplam 5 kişi yakalanırken, çok sayıda da malzeme ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri; Mamak, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerindeki 3 depo ve 2 işyerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucu toplam dört kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda; 40 adet gümrük kaçağı kol saati, 35 bin adet bandrolsüz boş makaron, 175 paket kaçak sigara, 30 paket pipo tütünü, 200 adet elektronik sigara likiti, 100 adet elektronik sigara, 60 adet puro, 212 bin adet içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron, 44 adet sahte TAPDK bandrolü ve 1 ton 725 kg kıyılmış tütün ele geçirildi.

Keçiören ilçesinde yapılan bir başka çalışmada ise 2 bin 310 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirilirdi. Konuyla ilgili bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.