Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:02Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Ağrı iftar vakti 2022: İlk iftar saati kaçta, oruç ne zaman açılacak?
Ağrı'da ilk iftar saat kaçta? Ağrı'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Ağrı 2022 Ramazan İmsakiyesi…
AĞRI SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
Ağrı’da ilk iftar 18.39’da okunacak akşam ezanı ile yapılacak.
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:19
|05:44
|12:17
|15:50
|18:39
|19:59
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:17
|05:42
|12:16
|15:51
|18:40
|20:00
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:15
|05:41
|12:16
|15:51
|18:41
|20:01
|4
|05.04.2022 Salı
|04:13
|05:39
|12:16
|15:51
|18:42
|20:03
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:11
|05:38
|12:15
|15:52
|18:43
|20:04
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:09
|05:36
|12:15
|15:52
|18:44
|20:05
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:08
|05:35
|12:15
|15:52
|18:45
|20:06
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:06
|05:33
|12:15
|15:53
|18:46
|20:08
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:04
|05:32
|12:14
|15:53
|18:47
|20:09
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:02
|05:30
|12:14
|15:53
|18:48
|20:10
|11
|12.04.2022 Salı
|04:00
|05:28
|12:14
|15:54
|18:49
|20:11
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|03:58
|05:27
|12:14
|15:54
|18:50
|20:13
|13
|14.04.2022 Perşembe
|03:57
|05:25
|12:13
|15:54
|18:51
|20:14
|14
|15.04.2022 Cuma
|03:55
|05:24
|12:13
|15:55
|18:52
|20:15
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|03:53
|05:22
|12:13
|15:55
|18:53
|20:17
|16
|17.04.2022 Pazar
|03:51
|05:21
|12:13
|15:55
|18:54
|20:18
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|03:49
|05:20
|12:12
|15:56
|18:55
|20:19
|18
|19.04.2022 Salı
|03:47
|05:18
|12:12
|15:56
|18:56
|20:21
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|03:46
|05:17
|12:12
|15:56
|18:57
|20:22
|20
|21.04.2022 Perşembe
|03:44
|05:15
|12:12
|15:56
|18:58
|20:23
|21
|22.04.2022 Cuma
|03:42
|05:14
|12:11
|15:57
|18:59
|20:25
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|03:40
|05:12
|12:11
|15:57
|19:00
|20:26
|23
|24.04.2022 Pazar
|03:38
|05:11
|12:11
|15:57
|19:01
|20:27
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|03:37
|05:10
|12:11
|15:57
|19:02
|20:29
|25
|26.04.2022 Salı
|03:35
|05:08
|12:11
|15:58
|19:03
|20:30
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|03:33
|05:07
|12:11
|15:58
|19:04
|20:32
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|03:31
|05:06
|12:10
|15:58
|19:05
|20:33
|28
|29.04.2022 Cuma
|03:30
|05:04
|12:10
|15:58
|19:06
|20:34
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|03:28
|05:03
|12:10
|15:59
|19:07
|20:36
|30
|01.05.2022 Pazar
|03:26
|05:02
|12:10
|15:59
|19:08
|20:37
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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