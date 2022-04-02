Haber Giriş: 2 Nisan 2022 Cumartesi 09:55Son Güncelleme: Kaynak: Diyanet
Adıyaman iftar vakti 2022: İlk iftar saati kaçta, oruç ne zaman açılacak?
Adıyaman'da ilk iftar saat kaçta? Adıyaman'da akşam ezanı ne zaman okunacak? İşte Diyanet’in yayınladığı Adıyaman 2022 Ramazan İmsakiyesi…
ADIYAMAN SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
Adıyaman’da ilk iftar 18.57'de okunacak akşam ezanı ile yapılacak.
|GÜN
|TARİH
|İMSAK
|GÜNEŞ
|ÖĞLE
|İKİNDİ
|AKŞAM
|YATSI
|1
|02.04.2022 Cumartesi
|04:42
|06:04
|12:36
|16:09
|18:57
|20:14
|2
|03.04.2022 Pazar
|04:40
|06:03
|12:35
|16:09
|18:58
|20:15
|3
|04.04.2022 Pazartesi
|04:38
|06:01
|12:35
|16:10
|18:59
|20:16
|4
|05.04.2022 Salı
|04:37
|06:00
|12:35
|16:10
|19:00
|20:18
|5
|06.04.2022 Çarşamba
|04:35
|05:58
|12:34
|16:10
|19:01
|20:19
|6
|07.04.2022 Perşembe
|04:33
|05:57
|12:34
|16:11
|19:02
|20:20
|7
|08.04.2022 Cuma
|04:31
|05:55
|12:34
|16:11
|19:02
|20:21
|8
|09.04.2022 Cumartesi
|04:30
|05:54
|12:34
|16:11
|19:03
|20:22
|9
|10.04.2022 Pazar
|04:28
|05:53
|12:33
|16:11
|19:04
|20:23
|10
|11.04.2022 Pazartesi
|04:26
|05:51
|12:33
|16:12
|19:05
|20:24
|11
|12.04.2022 Salı
|04:25
|05:50
|12:33
|16:12
|19:06
|20:25
|12
|13.04.2022 Çarşamba
|04:23
|05:48
|12:33
|16:12
|19:07
|20:27
|13
|14.04.2022 Perşembe
|04:21
|05:47
|12:32
|16:12
|19:08
|20:28
|14
|15.04.2022 Cuma
|04:19
|05:45
|12:32
|16:12
|19:09
|20:29
|15
|16.04.2022 Cumartesi
|04:18
|05:44
|12:32
|16:13
|19:10
|20:30
|16
|17.04.2022 Pazar
|04:16
|05:43
|12:32
|16:13
|19:11
|20:31
|17
|18.04.2022 Pazartesi
|04:14
|05:41
|12:31
|16:13
|19:12
|20:33
|18
|19.04.2022 Salı
|04:13
|05:40
|12:31
|16:13
|19:12
|20:34
|19
|20.04.2022 Çarşamba
|04:11
|05:39
|12:31
|16:13
|19:13
|20:35
|20
|21.04.2022 Perşembe
|04:09
|05:37
|12:31
|16:14
|19:14
|20:36
|21
|22.04.2022 Cuma
|04:08
|05:36
|12:31
|16:14
|19:15
|20:38
|22
|23.04.2022 Cumartesi
|04:06
|05:35
|12:30
|16:14
|19:16
|20:39
|23
|24.04.2022 Pazar
|04:04
|05:33
|12:30
|16:14
|19:17
|20:40
|24
|25.04.2022 Pazartesi
|04:03
|05:32
|12:30
|16:14
|19:18
|20:41
|25
|26.04.2022 Salı
|04:01
|05:31
|12:30
|16:15
|19:19
|20:43
|26
|27.04.2022 Çarşamba
|03:59
|05:29
|12:30
|16:15
|19:20
|20:44
|
Kadir Gecesi
|27
|28.04.2022 Perşembe
|03:58
|05:28
|12:29
|16:15
|19:21
|20:45
|28
|29.04.2022 Cuma
|03:56
|05:27
|12:29
|16:15
|19:22
|20:46
|29
|30.04.2022 Cumartesi
|03:55
|05:26
|12:29
|16:15
|19:23
|20:48
|30
|01.05.2022 Pazar
|03:53
|05:25
|12:29
|16:16
|19:24
|20:49
|
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
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Adana iftar vakti 2022: İlk iftar saati kaçta, oruç ne zaman açılacak?
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