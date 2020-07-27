Karslılar Mahallesi’nde Tik ailesinin kaldığı iki katlı ev kentteki sağanakların ardından çevresinde su birikintileri oluşmuş, duvarları çatlamış ve yan yatmıştı.

Ailenin evlerini boşaltmasının sonrasında Çukurova Belediyesi ekipleri evi yıkmıştı.

Olayın ardından harekete geçen Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, Ali ile Hatun Tik çifti ve ailesine yeni bir ev yapmak için çalışma başlattı.

Evleri tamamen yıkılan Tik ailesi, aynı yerde yapılan yeni evine kavuştu.

Evin anahtarını aileye teslim eden Çetin, gazetecilere aileye verdiği sözü yerine getirdiği için mutlu olduğunu söyledi.

Yeni evlerinin hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Çetin, "Maalesef çok aşırı yağan yağmurdan dolayı burada heyelan oluşmuştu. Çok büyük tehlike arzediyordu. Yıkılması gerekiyordu. Aile ise sokakta kalacaklarını söylemişti. Çukurova Kaymakamlığı 3 aylık bir kira yardımında bulunmuştu. Ben o manzarayı görünce çok üzüldüm. Soğuk günlerde evlerinin yıkılması beni incitti. Kendilerine söz verdim ve sözümü yerine getirdim." diye konuştu.

Heyecandan ne diyeceğini bilemediğini belirten Hatun Tik ise, belediye başkanına teşekkür etti.

