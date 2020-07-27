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Kahramanmaraş'ta polis sahte paraya karşı uyardı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi kente kurban pazarındaki esnafları ve vatandaşları sahte paraya karşı uyardı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bayramla birlikte çeşitli dolandırıcılık ve sahte para olaylarının önüne geçmek amacıyla kurban pazarında bilinçlendirme çalışması yaptı.
Polisler konuya ilişkin hazırlanan broşürleri dağıtarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Ekipler, sahte paranın nasıl anlaşılacağı ve para alışverişi sırasında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.
Etiketler: sahte para uyarısı kurban pazarı kurban bayramıSon Güncelleme: 27 Temmuz 2020 Pazartesi 14:47
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Kahramanmaraş'ta polis sahte paraya karşı uyardı
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