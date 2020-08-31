Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da evde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Adana'da alınan bilgiye göre, Çukurova ilçesi Toros Mahallesinde 7 katlı apartmanın 5. katında bulunan ve içerisinde kimsenin olmadığı daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evin mutfak bölümünde çıkan yangını 2 saat süren çalışma sonucu söndürdü.
Buzdolabının arızalanması nedeni ile çıktığı belirlenen yangında evde hasar oluştu.
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