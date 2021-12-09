Savcılıkça, FETÖ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edilen tutuklu hava pilot teğmen S.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.K'nin ifadelerine yer verildi.

M.K, üniversite eğitimi sürecinde kaldığı örgüt evinin "abiliğini" S.K'nin yaptığını belirterek, "S.K. bu evde sohbet toplantıları düzenleniyordu, bize örgüt elebaşına ait videoları izletiyordu. Aynı zamanda örgüt için himmet toplantıları yapıyordu. Daha sonra S.K'nin asker olduğunu öğrendim." ifadelerini kullandı.

S.K'nin ByLock kullanıcısı olduğu ve örgüt içinde bir dönem "ev abiliği", "bölge sorumlusu" ve "bölge imamı" sıfatlarıyla örgütsel faaliyet yürüttüğü anlatılan iddianamede, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğu belirlenen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.